Filipe Luís minimiza saída de Gerson do Flamengo

Técnico do Flamengo, Filipe Luís minimizou a provável e iminente saída do meia Gerson. O capitão do Flamengo aceitou uma proposta do Zenit (RUS), e acerta os últimos detalhes antes de se transferir ao Velho Continente. O treinador, entretanto, buscou mudar o foco e afirmar que o camisa 8 está concentrado no Mundial de Clubes. Ele, inclusive, afirmou que conversou com Gerson sobre a situação, reforçando o foco do atleta.

“Gerson é jogador do Flamengo. Nada diz o contrário. É um jogador que é líder, continua sendo importante para a gente. Só posso dizer isso porque nada mudou. Claro que conversei com ele, conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador. Não aconteceu nenhum movimento que nos faz pensar de outra maneira”, declarou Filipe Luís.