Chelsea x Los Angeles FC: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeão de todos os torneios da Uefa, o gigante inglês quer mostrar sua força na primeira rodada mas o LAFC promete surpreender / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora dos Blues entrarem em ação! O Chelsea faz sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa 2025 na próxima segunda-feira (16), enfrentando o Los Angeles FC, do país anfitrião, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos. O confronto abre a trajetória do clube inglês no Grupo D, que também conta com o brasileiro Flamengo e o tunisiano Espérance. Com um elenco estrelado e grandes expectativas em torno do novo projeto esportivo, o Chelsea busca começar sua campanha com o pé direito. Para isso, precisa mostrar desde o primeiro jogo que está pronto para brigar pelo título inédito.

Raio-X do Chelsea, que está no Grupo D do Mundial de Clubes Conheça o Los Angeles FC, do Grupo D do Mundial de Clubes Onde assistir A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília). Como chega o Chelsea Com presença renovada no cenário internacional, o Chelsea retorna ao Mundial de Clubes da Fifa após conquistar o continente europeu em diferentes frentes nos últimos anos. A vaga na edição de 2025 foi garantida com o título da Uefa Champions League na temporada 2020–21, quando o clube erguiu o troféu mais cobiçado da Europa. Com isso, carimbou sua participação no torneio global.

Desde então, os Blues escreveram um capítulo inédito na história do futebol europeu ao se tornarem o primeiro clube a vencer as quatro principais competições da Uefa: Champions League, Europa League, Europa Conference League e Supercopa — um feito que reforça a força e a consistência da equipe londrina em diversos formatos de torneio. A goleada por 4 a 1 sobre o Real Betis na final da Conference League marcou o encerramento de uma primeira temporada brilhante sob o comando de Enzo Maresca. Inicialmente cercado de incertezas, o técnico surpreendeu ao conduzir o Chelsea de volta à Champions League e fechar o ciclo com uma sequência de oito vitórias nos últimos nove jogos. Sem dúvidas, uma preparação quase perfeita para o Mundial. Essa será a terceira participação do clube na competição. Em 2022, os ingleses levantaram o troféu ao bater o Palmeiras na prorrogação. Já em sua estreia, em 2012, acabaram ficando com o vice, superados pelo Corinthians. Agora, embalado por uma nova fase e um elenco renovado, o Chelsea volta a sonhar alto no maior torneio entre clubes do planeta.

Como chega o Los Angeles FC O Los Angeles FC não estava inicialmente garantido no Mundial de Clubes da Fifa 2025. A vaga parecia distante até que o León, do México — campeão da Concacaf Champions League de 2023 — foi excluído do torneio. O motivo foi por descumprir as regras de propriedade multiclubes estabelecidas pela Fifa. Com a desclassificação do clube mexicano, surgiu uma última chance: um confronto de repescagem entre LAFC e Club América-MEX, valendo o derradeiro lugar entre os 32 participantes. Após um duelo eletrizante, decidido apenas na prorrogação, o time californiano venceu por 2 a 1 e assegurou sua inédita participação na competição global. Campeão recente da US Open Cup, a equipe estadunidense chega embalada por uma sequência consistente. No último dia 9, superou o Sporting Kansas City por 3 a 1 e ampliou sua série invicta para dez partidas em todas as competições. E o mais impressionante: sempre marcando ao menos dois gols por jogo nesse período.