Soteldo se apresenta ao Flu e reencontra Renato; Veja o vídeo

Atacante venezuelano foi o único reforço tricolor na janela extra e reencontra treinador com quem trabalhou no Grêmio

Vindo do Santos, o jogador venezuelano assinou contrato até 2028 e foi o único nome contratado na janela de transferências especial, aberta às vésperas do Mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao chegar ao hotel onde está hospedada a delegação, Soteldo falou com a imprensa e demonstrou entusiasmo com o novo desafio. Ele, inclusive, destacou o reencontro com o técnico Renato Gaúcho, com quem trabalhou recentemente no Grêmio.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. O Fluminense é um clube enorme, e voltar a trabalhar com o Renato também me deixa animado. Vim para ajudar, dar o meu melhor e contribuir com o time”, afirmou o jogador ao site ‘NetFlu’.

Veja o vídeo: