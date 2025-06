Savarino afirma estar bem fisicamente para estreia: ‘Dar o melhor pelo Botafogo’

Atleta fala com a imprensa na véspera do duelo com o Seattle Sounders e se diz pronto para estar em campo, em um palco que conhece bem

Conhece bem os Estados Unidos

Vale lembrar que o jogador esteve em campo pela Venezuela como titular no jogo contra a contra a Bolívia, no último dia 6, e na última terça-feira, contra o Uruguai. Além disso, o atleta teve uma passagem pelo futebol dos Estados Unidos (no Real Salt Lake) e relembrou os confrontos com a equipe deste domingo (15).

“Já estive aqui muitas vezes, em um estádio que conheço muito bem. Quando jogava na MLS, enfrentei muitas vezes o Seattle Sounders. É uma equipe que se fortalece jogando em casa. Conheço o ambiente da torcida deles, uma torcida muito boa que apoia o time durante todo o jogo. E vamos usar isso como motivação dentro de campo e, tomara, que a gente consiga fazer um bom espetáculo amanhã para conquistar os primeiros três pontos”, frisou.

“Primeiramente, é um sonho jogar um torneio dessa magnitude, e para mim, jamais pensei, quando cheguei ao Botafogo, que iria disputar um torneio assim com o Botafogo. Tudo aconteceu muito rápido, então tenho que aproveitar ao máximo. Seguramente agora vamos enfrentar o Seattle, depois vamos enfrentar o Atlético, depois o PSG, são times, como se diz, muito fortes na Europa. E, bom, temos que aproveitar, fazer o nosso papel e dar o nosso melhor pelo Botafogo, porque o Botafogo merece”, concluiu.