São Paulo bate o Juventude e assume o segundo lugar no Brasileirão Feminino

Com gol de Giovanna Crivelari, Tricolor faz 1 a 0 na equipe gaúcha, fora de casa, e segue na caça à líder Cruzeiro

O São Paulo assumiu a segunda colocação do Brasileirão Feminino. Neste sábado (14), o Tricolor visitou o Juventude e venceu por 1 a 0, gol de Giovanna Crivelari ainda no início do primeiro tempo.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 30 pontos, a seis do líder Cruzeiro, na vice-liderança da competição. O Juventude, por sua vez, cai para 14º lugar, muito próximo da zona do rebaixamento.