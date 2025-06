Luis Enrique diz que PSG chega ao Mundial com a mesma ambição: ‘Queremos continuar’

Campeão da Champions League no comando do Paris Saint-Germain, Luis Enrique conversou com a imprensa neste sábado (14), em Irvine, Estados Unidos. Assim, o comandante projetou mais uma competição a um dia da estreia diante do Atlético de Madrid, da Espanha. Para o espanhol, a equipe chega com a mesma ambição que apresentou nos outros torneios.

“A vida continua e temos que pensar na preparação para o Mundial de Clubes. Os jogadores estão felizes. Temos que continuar e melhorar. O que vi nos treinos é maravilhoso. É o fim da temporada, diferente do que estamos acostumados. Mas a ambição está lá, e a generosidade dos jogadores também. Queremos continuar. Conhecemos bem o Atlético e eles têm muita qualidade. É uma nova competição. Queremos ter a chance de vencer o jogo”, disse.