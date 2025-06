Goleiros brilham, e Inter Miami empata com o Al-Ahly na estreia pelo Mundial

Ustari defende pênalti de Trézéguet, enquanto El-Shenawy segura empate, sem gols, no primeiro jogo do torneio, no Hard Rock Stadium

Em um jogo bem disputado no Hard Rock Stadium, Miami (EUA), o Inter Miami ficou no 0 a 0 contra o Al-Ahly na estreia pelo Mundial de Clubes. Nesse sentido, os goleiros Ustari e El-Shenawy foram os principais destaques da partida, com grandes defesas. O primeiro, inclusive, pegou uma cobrança de pênalti de Trézéguet, ainda no primeiro tempo. Palmeiras e Porto completam o Grupo A e se enfrentam neste domingo (15), às 19h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cerimônia de abertura

Antes do apito inicial, a Fifa realizou uma Cerimônia de Abertura, que contou com um show de luzes, performances de artistas locais, como Swae Lee e French Montana, e muita festa no centro do gramado do Hard Rock Stadium, Miami (EUA).

Irregularidade na jogada

Logo aos 4, Abou ali recebeu no meio da defesa e ficou cara a cara com Ustari. No entanto, o centroavante não foi eficiente e finalizou em cima do arqueiro. Por outro lado, a arbitragem assinalou impedimento na origem da jogada. Em outra boa chegada do Al-Ahly, Trézeguet disparou e abriu para Ashour finalizar cruzado para boa defesa do arqueiro argentino.

Lesão e choro

Em um lance despretensioso, Ashour caiu no gramado e chorou com muitas dores no ombro esquerdo. O meio-campista não conseguiu permanecer em campo e saiu para a entrada de Zizo.