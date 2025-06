Zagueiro do Boca Juniors é autorizado a entrar nos EUA e vira reforço para o Mundial de Clubes

O defensor estava em liberdade condicional por um caso de 2018. Na época, com 19 anos, ele recebeu uma acusação de invasão de domicílio e roubo qualificado em Buenos Aires, ao lado de outros dois homens. A pendência judicial impediu sua entrada no país num primeiro momento.

No entanto, segundo a imprensa argentina, o problema ocorreu por um dado incorreto no formulário de entrada. Após corrigir a informação, o zagueiro teve o visto de trabalho temporário aprovado, com validade de 26 dias.

Com a liberação, o técnico Miguel Ángel Russo ganha mais uma opção para a estreia contra o Benfica, marcada para segunda-feira (16). O Boca ainda enfrentará o Bayern de Munique e o Auckland City na fase de grupos.

