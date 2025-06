Textor rebate Artur Jorge por declarações sobre saída do Botafogo: ‘Pare de falar’

Treinador disse que poderia ter ficado no Alvinegro e que 'não deu margem' para conversas com Al-Rayyan antes de títulos do ano passado / Crédito: Jogada 10

Artur Jorge abriu o jogo sobre sua saída repentina do Botafogo em meio ao auge de sua carreira. Em uma das falas, o português afirmou que poderia seguir no clube caso John Textor adotasse uma postura diferente nas negociações. No entanto, empresário rebateu. Nas redes sociais, o dono da SAF do Alvinegro alegou que o treinador estaria mentindo sobre o procedimento que aconteceu antes de sua saída para o Al Rayyan, do Qatar. “Se você não quer que a verdade seja dita, pare de falar. Este momento, no Mundial de Clubes, é só para os escolhidos”, escreveu o norte-americano.