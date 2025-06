Suárez fala sobre importância do Mundial para MLS: ‘Representar da melhor maneira’

O Mundial de Clubes da Fifa começa neste sábado (14) e terá três representantes do país-sede, os Estados Unidos : Inter Miami, Seattle Sounders e Los Angeles FC. Assim, um dos craques da equipe de Miami, Suárez destacou a importância da competição para representar a MLS (liga norte-americana) diante dos olhos do mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do uruguaio, o Inter conta com Messi, Busquets e Jordi Alba, que estão acostumados com o nível técnico que irão enfrentar pela frente. Dessa forma, o atacante se diz empolgado com a oportunidade de reencontrar adversários da primeira prateleira do futebol mundial.

“Para nós, é a principal competição. Aqueles de nós que tiverem a chance de jogá-la sabem o quanto é difícil. Então, tentaremos encará-la da melhor maneira possível, e nossa motivação está em querer enfrentar os melhores e vencê-los”, frisou.

Chance de ouro e expectativa nas alturas

Suárez tem a oportunidade de se tornar o maior artilheiro da história dos Mundiais de Clubes em todos os formatos, desde 1960. Afinal, ele soma cinco tentos ao lado de Messi. Bale, Benzema e Alberto Spencer têm seis, enquanto Cristiano Ronaldo e Pelé lideram, com sete.