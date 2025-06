Reforços e paz política: O que Dorival espera durante pausa do Brasileirão

Treinador voltou a cobrar diretoria por novos atletas e espera que conflitos internos do clube sejam resolvidos em breve / Crédito: Jogada 10

O Corinthians encerrou o primeiro semestre da temporada ainda convivendo com a instabilidade. A maior prova está no Campeonato Brasileiro, onde está no meio da tabela, na 10° colocação, após o empate com o Grêmio em 1 a 1, fora de casa, nesta quinta-feira (12). Agora, durante a pausa da competição por conta do Super Mundial de Clubes, Dorival espera que a diretoria consiga resolver todos os problemas que aflige o clube. Começando com os reforços.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, mais uma vez, o treinador voltou a cobrar reforços da diretoria para o restante da temporada. Ele falou, após o embate contra o Grêmio, sobre a necessidade de trazer novos jogadores para complementar o elenco. “É evidente que vamos ao mercado, sempre estaremos no mercado. Não fico aqui a todo momento e nem é o meu perfil fazer isso, apenas internamente falo sobre as necessidades da equipe. Se Deus quiser, no momento certo e adequado, dentro das condições do Corinthians, vamos ter aí mais alguns companheiros para nos ajudar nesse processo todo”, disse Dorival. O Timão deve buscar pelo menos mais um zagueiro, um goleiro reserva, um atacante de velocidade e um meia armador para fazer sombra a Rodrigo Garro. Além disso, o nome de um novo lateral-direito também é debatido internamente. Estabilidade interna Mais do que reforços, o treinador também quer paz política. Afinal, o treinador chegou ao clube convivendo com muitos conflitos internos e o impeachment de Augusto Melo. Embora o CT Joaquim Grava não seja diretamente atingido pelos acontecimentos no Parque São Jorge, os jogadores e comissão técnica vem demonstrando descontentamento com os recentes acontecimentos.