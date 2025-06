Raphinha relembra polêmica pela seleção e afirma: ‘Não me arrependo’

Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, relembrou em entrevista no programa “Conversa com Bial”, da Globo, sobre a polêmica que se envolveu no clássico contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador, portanto, revelou que não se arrependeu sobra a sua fala. Além disso, ele reiterou que se for necessário, ele ‘vai fazer de olhos fechados’.

“Não me arrependo nem um pouco do que falei. Acho que, independentemente, contra quem seja, se precisar sair na porrada para defender meu país, vou fazer. Se tiver que sair na porrada para defender os meus, vou fazer de olhos fechados.”