Plata é reintegrado e pode ser relacionado em estreia do Flamengo no Mundial

O Flamengo teve boa notícia no segundo dia de treinos nos Estados Unidos. O atacante Gonzalo Plata foi reintegrado de forma definitiva ao grupo rubro-negro, nesta sexta-feira (13). O equatoriano, afinal, se recuperou de um edema ósseo no joelho direito. Assim, ele tem chance de participar da estreia do Mundial de Clubes diante do Espérance, da Tunísia.

Além disso, Arrascaeta e Alex Sandro voltaram a treinar nesta sexta-feira. A dupla, afinal, ficou fora das atividades de campo na última quinta-feira. A comissão técnica entendeu que era necessário fazer um trabalho de carga. Os dois foram titulares nos dois jogos de suas respectivas seleções, durante a Data Fifa.

Por outro lado, o uruguaio De la Cruz não fez trabalhos dentro de campo. O volante seguiu na fisioterapia e está praticamente descartado para a estreia. Ele está sendo preparado para voltar contra o Chelsea, na próxima sexta, pela segunda rodada do grupo D do Mundial de Clubes.

O Espérance será o primeiro obstáculo do Flamengo no Mundial de Clubes. A participação do Rubro-Negro na rodada inicial será no dia 16 de junho, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília). Depois, o Fla segue na Filadélfia para enfrentar o Chelsea, no dia 20, às 15h. Por fim, a última rodada da fase de grupos reserva Flamengo x Los Angeles FC no dia 24, às 22h.

