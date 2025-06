Patrocinadora prepara experiências para trazer a emoção do Mundial ao Brasil

Budweiser organiza um calendário de festas no Rio e em São Paulo para que os amantes do futebol acompanhem seus times no torneio da Fifa / Crédito: Jogada 10

Vai começar o Mundial de Clubes da Fifa, em novo formato, nos Estados Unidos. Com isso, a Budweiser, uma das patrocinadoras oficiais, prepara uma série de ativações e busca trazer todas as emoções do torneio aos torcedores no Brasil. Ela já organizou um calendário de festas para que os amantes do futebol acompanhem seus times. “Budweiser é uma marca global, presente nos maiores palcos do esporte mundial, e temos como missão fazer com que os torcedores brasileiros vivam toda a emoção do campeonato independente de onde estejam. Por isso, criamos experiências inesquecíveis que conectam futebol, música e celebração, traduzindo o que Bud faz de melhor: transformar cada momento em algo icônico”, afirmou Mariana Santos, diretora de marketing de Budweiser no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, na capital paulista, o Bud Office vai ocupar o vão do famoso Prédio da Baleia, com entrada gratuita. Por lá, terá wi-fi grátis, estações de trabalho com mesas e cadeiras e até mesmo uma sala de reuniões com agendamento. Além disso, o espaço terá DJs, venda de produtos e ativações valendo brindes. No Rio também terá ações Em solo carioca, a BudZone by Village promete transformar o Museu do Amanhã em um festival de futebol e música entre os dias 18 e 22 de junho. Assim, serão cinco dias de programação com shows de artistas como Gloria Groove, Ludmilla, Baco Exu do Blues, Matuê e Pretinho da Serrinha, além da transmissão ao vivo de diversos jogos. Com estrutura de praça de alimentação, áreas de descanso e ativações exclusivas, a experiência promete unir tudo que Budweiser representa: paixão, entretenimento e momentos inesquecíveis. A entrada é restrita a maiores de 18 anos e os ingressos já estão à venda pelo Ingresse.

Bares Embaixadas A Budweiser também promete transformar bares tradicionais em Embaixadas oficiais. Nesse sentido, diversos estabelecimentos parceiros contarão com ativações da marca, caso os times brasileiros vençam. A marca ainda vai elevar a experiência dos palmeirenses com ações na Rua Caraíbas, próxima ao Allianz Parque. Assim, o bar Squadra receberá um telão para a transmissão dos jogos do time e, nos dias 15 e 23, o público vai poder assistir aos jogos do Alviverde da rua. A festa ficará completa com a distribuição de copos personalizados na compra de Budweiser 600mL nos bares da rua. Bolão Bud no Zé Delivery Os torcedores ainda poderão concorrer a prêmios. Isso porque a partir do dia 14 de junho, na compra da cerveja pelo Zé Delivery, o usuário vai poder participar do Bolão Bud. Por lá, irá opinar os placares e times ganhadores das próximas quatro partidas e, ao final do campeonato, ganhar prêmios. Entre eles, frete grátis no Zé por três meses, eletrodomésticos, cerveja grátis, etc.

Por fim, com a campanha “Traz as Buds pra casa”, a marca promete a torcida do time campeão levar para casa contêineres da tradicional cerveja. Um brinde à paixão nacional que atravessa fronteiras, une gerações e transforma qualquer jogo em um momento para celebrar. SERVIÇO Bud Office Faria Lima

Quando: 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 e 30 de junho, 1, 4, 8, 9 e 13 de julho

Onde: Brig. Faria Lima, 3730 – Itaim Bibi, São Paulo – Prédio da Baleia Entrada gratuita