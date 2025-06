Palmeiras terá ‘pior Porto em 20 anos’ na estreia do Mundial

O Palmeiras tem todas as suas atenções voltadas para o duelo contra o Porto , neste domingo (15), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, pela primeira rodada do Super Mundial de Clubes. O adversário chega com a fama de já ter conquistado duas vezes a Champions League e ser um dos favoritos no grupo. Contudo, o Verdão também terá pela frente uma equipe portuguesa que não vive grande fase.

Isso porque o Porto vem de sua pior temporada nos últimos 20 anos. Em 2024/25, a equipe conquistou somente 62,6% dos pontos que disputou (28 vitórias, oito empates e 13 derrotas). Desde 2004/05, quando ainda se recuperava da saída de José Mourinho e do desmanche de um time vencedor da Champions, os portugueses não tinham um aproveitamento tão baixo.

Além disso, a temporada sem a conquista de títulos, algo incomum no século, vem pesando sobre a diretoria e o elenco. Os portugueses começaram a ver seus principais rivais, Benfica e Sporting, crescerem esportivamente e dispararem no quesito qualidade.

O que pode ter causado tal crise no elenco, seria a janela de transferência de janeiro. Afinal, bem no meio da temporada europeia, o time trocou de técnico (Vítor Bruno deu lugar ao argentino Martín Anselmi) e mudou nada menos que sete peças do elenco. Casos do meias Nico González (Manchester City) e Galeno (Al-Ahli), que foram as saídas mais expressivas.

Para o Super Mundial, o Porto aposta na chegada do meia Gabri Veiga, contratado por 15 milhões de euros (R$ 96,3 milhões) do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Contudo, a instabilidade durante toda a temporada, fazem o Palmeiras sonhar com uma vitória na estreia da competição.