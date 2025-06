Mano esclarece situação do atacante Cristian Olivera e analisa gravidade de lesão

Após o empate diante do Corinthians, no Sul, técnico do Imortal comenta sobre o retorno do uruguaio aos campos e sua lesão

Mano Menezes esclareceu a situação de Cristian Olivera e analisou a gravidade da lesão após o empate do Grêmio por 1 a 1 com o Corinthians na noite desta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico do Imortal comentou sobre o retorno do uruguaio e sua lesão. Confira o vídeo!