Juventus renova com Igor Tudor até 2027

Técnico croata garante permanência após bom desempenho no fim da temporada; clube estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira (18)

A Juventus anunciou nesta sexta-feira (13) a renovação de contrato com o técnico Igor Tudor até 2027. O novo acordo ainda prevê a possibilidade de extensão por mais uma temporada, até 2028. O treinador vai receber 3 milhões de euros (R$ 19,2 milhões) por temporada, além de bônus atrelados ao cumprimento de metas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A renovação foi confirmada por Damien Comolli, novo diretor de futebol da Juventus. O treinador croata comandou a equipe nas últimas nove rodadas do Campeonato Italiano, somando 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e somente uma derrota. O bom desempenho garantiu a classificação para a próxima edição da Champions e a permanência do técnico.

A Juventus também vai disputar o Mundial de Clubes e estreia na próxima quarta-feira (18), contra o Al-Ain. O grupo da equipe italiana ainda conta com Manchester City e Wydad Casablanca, do Marrocos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.