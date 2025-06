Inter estuda incluir testes contra adversários durante parada na temporada

Departamento de futebol decidirá pela adição ou não de amistosos ou jogos-treinos depois de conversa com o comandante do Colorado

O Colorado terá quase um mês sem compromissos. Por isso, a ideia é adicionar amistosos ou jogos-treinos para evitar que os jogadores percam todo o ritmo de jogo. Com isso, haja a necessidade em realizar um completo recondicionamento físico antes do início da segunda parte da temporada.

Este tipo de trabalho será essencial para jogadores que não entram em campo há muito tempo e que estão próximos de voltar a ser opção na retomada dos jogos. Alguns exemplos são o zagueiro Mercado. O argentino não disputa uma partida desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele, aliás, já faz atividades com bola no CT Parque Gigante.

O goleiro Rochet passa por situação semelhante. No caso do uruguaio, seguidos problemas influenciaram para que jogasse apenas uma vez em 2025. Ele sofreu com uma tendinose no joelho esquerdo ainda na pré-temporada. Também precisou de tratamento para uma fratura na costela. No atual cenário, está perto de concluir a recuperação após uma cirurgia devido a uma fratura em um dos dedos da mão esquerda.

Inter centraliza esforços para alcançar metas durante paralisação na temporada

Os atletas ganharão um descanso de 15 dias. No caso, entre os dias 13 e 27 de junho. Após isso, o elenco entrará em uma espécie de mini pré-temporada. Em aproximadamente duas semanas, a comissão técnica implementará um processo de intensificação da parte física, tática e técnica. Afinal, o planejamento do Inter é que retornem aos compromissos na segunda metade da temporada nas melhores condições.