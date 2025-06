Fluminense estreia com goleada histórica no Brasileirão Feminino Sub-20

Meninas de Xerém aplicam 26 a 0 no Mixto-DF, no Estádio Presidente Dutra, um dos resultados mais expressivos registrados no futebol feminino / Crédito: Jogada 10

O Fluminense fez sua estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, nesta quinta-feira (12), da melhor maneira possível. Afinal, as meninas aplicaram uma goleada histórica por 26 a 0 sobre o Mixto-DF, no Estádio Presidente Dutra. O resultado é um dos mais expressivos já registrados em competições nacionais de base no futebol feminino. Dessa forma, Mileninha (7), Carioca (4), Larissa (3), Sophia Caputo (2), Amanda Mantovan (2), Yasmin (2), Milena Oliveira (2), Millena Galante, Letícia, Marianna e Ana Clara marcaram os gols das Meninas de Xerém, que somaram os primeiros três pontos no grupo A da competição.