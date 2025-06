Filho de astro do Atlético segue passos do pai e se aventura no futebol

Ex-mulher de craque do Galo anunciou a mudança de clube do filho, que passará a defender o time sub-17 do Ibrachina / Crédito: Jogada 10

Ian Ângelo, filho mais velho de Hulk, principal jogador do Atlético, decidiu arriscar a sorte também no futebol. O intuito do jovem será repetir o sucesso do seu pai e, como primeiro passo dessa missão, defenderá o Ibrachina Futebol Clube. O clube, situado no bairro da Mooca, na capital paulista, contratou o garoto para o integrar o seu time sub-17. Iran Ângelo, antiga esposa do atacante do Atlético e mãe de Ian, foi quem anunciou o novo capítulo na vida do filho.

O brilho da felicidade e da esperança estampado nos meus olhos está guardado também em cada poro do meu corpo. Essa felicidade, filho, é o combustível que vai alimentar cada passo dessa caminhada que hoje se inicia. Contrato assinado! Uhuuul", detalhou a ex-companheira de Hulk. O filho também anunciou a nova etapa em sua trajetória no futebol e o jogador do Atlético demonstrou o seu apoio. "DEUS te abençoe e te proteja sempre filho", comentou o atacante. Assim como o pai, Ian é canhoto, mas atua em posição diferente. O jovem é lateral-esquerdo e até a reta final da última temporada, ele defendia o Palmeiras, time da preferência de Hulk desde a sua infância.