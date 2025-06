Ex-atacante do Santos se casa com influenciadora em cerimônia discreta

Jogador revelado pelo Peixe oficializou a união com a companheira no Dia dos Namorados após quase dois anos de relacionamento

A irmã de Bianca publicou alguns momentos da cerimônia da união do casal nas redes sociais. Atualmente, Ângelo defende o Al-Nassr e é companheiro de Cristiano Ronaldo. O casal iniciou o relacionamento quando o atacante morava na França. Na ocasião, ele estava emprestado ao Strasbourg e seus direitos econômicos pertenciam ao Chelsea. Bianca reside com o atleta em Ryiad, na Arábia Saudita, desde que o ex-Santos decidiu se transferir para o Al-Nassr. Há um tempo, a influenciadora preferiu adotar uma postura mais discreta nas redes sociais após receber denúncias que postava fotos que não condiziam com a realidade.

Ângelo Gabriel, atacante revelado pelo Santos , oficializou sua união com a influenciadora Bianca Anchieta. O casório ocorreu em uma cerimônia discreta, no Dia dos Namorados, na última quinta-feira (12). O namoro teve início no ano passado e o pedido de casamento ocorreu no final de março, durante uma viagem apaixonada do casal à Indonésia.

Especialmente pelo tamanho do seu bumbum e quadril. Ela se manifestou e desmentiu as acusações de que editava as suas fotos. Bianca frisou que suas curvas são naturais e depois passou a ser mais ativa nas redes sociais. Em outro momento, ao publicar uma foto de biquíni, a sua cintura causou impacto entre os internautas. Alguns questionamentos e declarações foram: “O que essa moça fez no quadril? Ela não era assim”, indagou uma seguidora. “Você era tão linda. O que houve com o teu corpo?”, perguntou outra. “O que você fez no quadril? Está enorme”, escreveu um terceiro.

