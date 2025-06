Com Savarino, Botafogo treina com grupo completo para o Mundial

Depois de servir à seleção da Venezuela, Savarino chegou aos Estados Unidos nesta quinta-feira e foi a novidade no treino do Botafogo nesta sexta-feira (13), na Westmont College. O elenco visa estreia no Mundial de Clubes no domingo (15), contra o Seattle Sounders, a partir das 23h (de Brasília).

Com Savarino, o técnico Renato Paiva teve, enfim, o grupo completo. Além disso, o Glorioso ganhou durante a semana os reforços de Arthur Cabral e Joaquín Correa. A útima atividade antes da estreia será neste sábado, às 14h (de Brasília), na Westmont College.