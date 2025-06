Técnico do Espérance, sobre enfrentar grandes no Mundial: ‘Não tememos ninguém’

Maher Kanzari fala sobre a preparação do elenco para o Mundial de Clubes e as chances do clube africano na competição internacional

Depois de mais de uma década, Maher Kanzari retornou ao Espérance em março deste ano, reassumindo o time após passagens anteriores como auxiliar e depois como técnico ainda em 2010. O treinador destacou a participação do clube no Mundial de Clubes e minimizou o fato de enfrentar grandes, como Chelsea e Flamengo.

“Vamos definir nossos objetivos jogo a jogo. Daremos tudo em cada partida, como todos os times vão fazer. Podemos avançar de fase ou não, faz parte. Mas quero ver minha equipe jogando com garra e paixão. O mais importante é honrar a camisa, tanto as cores do Espérance quanto o nome da Tunísia”, disse o treinador.

Kanzari também comentou sobre o objetivo do time no Mundial de Clubes. Ele preferiu ressaltar que pensa jogo a jogo.

“Com certeza. Mas, para o Espérance, esse tipo de desafio não é novidade. Já enfrentamos gigantes como Bayern de Munique, Milan e PSG. Somos um clube respeitado e temos uma longa história de confrontos importantes contra as maiores equipes do mundo. Claro que vamos ganhar muita experiência com a participação neste torneio, mas vamos chegar preparados e com muita determinação”, destacou em entrevista à Fifa.

Com uma sólida carreira no futebol, Kanzari acumula experiências em clubes da Tunísia e da Ásia, além de ter treinado a seleção sub-17 do país na Copa do Mundo da Coreia do Sul 2007. Além disso, comandou as equipes sub-20 e sub-23. Em 2018, chegou a comandar a seleção principal da Tunísia em duas partidas, mostrando seu trabalho em todas as categorias.

Espérance no Mundial

O Espérance, aliás, será o primeiro obstáculo do Flamengo no Mundial de Clubes, no dia 16 de junho, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília). Depois, o clube da Tunísia enfrenta o Los Angeles FC no dia 20, às 19h. Por fim, o time encerra a fase de grupos contra o poderoso Chelsea, na terça (24), às 22h, na Filadélfia.

