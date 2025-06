Rollheiser salva, Santos vence Fortaleza fora e deixa o Z4 do Brasileirão

Em jogo doido, em que Peixe abre 2 a 0, leva empate, e ganha com gol nos acréscimos, time de Cléber Xavier sobe bem na tabela / Crédito: Jogada 10

Em um jogo emocionante, com direito a gol no fim, o Santos deu um importante salto na tabela do Brasileirão ao vencer, nesta quinta-feira (12/6), o Fortaleza, na Arena Castelão (CE). A equipe do técnico Cléber Xavier fez 3 a 2 nos visitantes e deixou a zona do rebaixamento, chegando à 14ª posição. Barreal, Guilherme e Rollheiser fizeram os gols do Peixe, enquanto Pikachu, em duas cobranças de pênalti, anotou os do Laion. O revés constitui o quarto consecutivo do time de Juan Pablo Vojvoda, que se afunda na 18ª colocação – já são sete jogos sem conhecer o sabor da vitória.

Primeiro tempo O Fortaleza começou melhor, com dois chutes perigosos em menos de dez minutos. No segundo deles, Gabriel Brazão conseguiu mandar para escanteio. Quem saiu na frente, porém, foi o Santos. Logo em sua primeira chegada, aos 14′, o Peixe abriu o marcador após envolver a defesa do Fortaleza. Barreal tabelou com Rollheiser, que deu passe espetacular com uma cavadinha, e o camisa 22 tocou na saída de João Ricardo para fazer 1 a 0. O Santos seguia dando campo ao Leão, especialmente após abrir o marcador. A equipe da casa, porém, não conseguia mais criar grandes chances. Até os 38′. Foi quando Deyverson complementou cruzamento de Breno Lopes, mas acertou o travessão de Brazão. E, novamente, o gol foi do Santos. Tiquinho fez excelente parede para cima de David Luiz em cobrança de lateral e rolou para Guilherme, que fez valer a lei do ex em chute de primeira, aos 40′. Em respeito à ex-equipe, o jogador não comemorou. Segundo tempo Após uma boa pressão na primeira metade da etapa final, o Fortaleza conseguiu empatar com dois pênaltis. Deyverson cabeceou, acertou a mão de Zé Ivaldo e o VAR sugeriu análise para possível pênalti, confirmado pelo árbitro Paulo César Zanovelli da Silva (MG). Yago Pikachu, que acabara de entrar, superou Brazão para recolocar o Laion no jogo, aos 25′. No lance seguinte, o próprio Pikachu invadiu a área e foi derrubado por Escobar. Novamente, ele cobrou do lado direito de Brazão, que, pela segunda vez, ficou no quase. Era o empate do Fortaleza aos 28′.

A pressão era intensa: no minuto seguinte ao empate, o goleiro precisou operar um milagre para evitar a virada. Breno Lopes, autor do gol do título da Libertadores contra o próprio Santos pelo Palmeiras, em 2021, parou no paredão santista. Mas o meia-atacante Rollheiser, nome do jogo, resolveu a parada para o Peixe. Gabriel Bontempo aproveitou cochilo do meio do Fortaleza e tocou para o argentino, que cortou para o pé canhoto e chutou no cantinho de João Ricardo, já nos acréscimos: aos 45+1′. Vitória e saída da zona do rebaixamento para os comandados de Cléber Xavier. Próximos passos Com a vitória, o Santos deixa, enfim, a zona de rebaixamento, subindo para a 14ª posição, agora com 11 pontos. A equipe santista ganha quatro lugares na tabela do Brasileirão, aliás. Já o Fortaleza segue na péssima fase, ficando na 18ª colocação, com apenas dez pontos somados.