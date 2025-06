Recuperado de fratura, Rochet deve voltar a ser opção no Inter em julho

Com isso, provavelmente o uruguaio estará disponível no primeiro compromisso da segunda parte da temporada. No caso, o duelo contra o Vitória pela 13ª rodada do Brasileiro, no Beira-Rio no dia 12 ou 13 de julho. Rochet precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura em um dos dedos da mão esquerda. Ele sofreu o problema, aliás, na única partida em que atuou na temporada, contra o Flamengo, na estreia no Brasileirão.

O Inter vive a expectativa de aproveitar a paralisação na temporada entre julho e julho para implementar as correções necessárias e recuperar jogadores que estão no departamento médico. Um deles é o goleiro Rochet, que deve retomar as plenas condições durante a disputa do novo Mundial de Clubes.

O clube gaúcho comunicou, na quarta-feira (11), que o goleiro uruguaio passou por um procedimento para a retirada dos pinos em sua mão esquerda. Inclusive, que tal iniciativa faz parte do seu planjo de recuperação. Com isso, não haverá influência em um eventual atraso na sua volta aos gramados. A cicatrização total deve ocorrer durante a paralisação na temporada e, então, o arqueiro passará por uma reavaliação. O último passo para o seu retorno será o aval do departamento médico para iniciar a transição para os trabalhos no campo. A pouca frequência do arqueiro na temporada se explica por outros problemas que o atrapalharam. Isso porque ainda durante a pré-temporada, ele sofreu com uma tendinose no joelho esquerdo e uma fratura na costela.

Inter vê retorno de goleiro uruguaio como primordial para reação

A retomada das condições de Rochet é visto como um movimento essencial para o Inter conseguir engatar uma sequência de resultados positivos, principalmente no Campeonato Brasileiro. Internamente, a análise é que a volta do goleiro contribuiu na parte técnica e também na liderança no vestiário e dentro das quatro linhas.

Por sinal, o seu provável retorno aos trabalhos neste momento específico é visto como ideal, pois terá um período hábil para recuperar o ritmo. Até porque terá pela frente jogos decisivos contra Flamengo e Fluminense pelas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente.