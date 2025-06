Postagem de Taison causa ansiedade para um possível retorno ao Inter

Uma possível volta de Taison ao Inter causa alvoroço e divide opiniões nas redes sociais. O meio-campista fez uma postagem nas redes sociais em que dá a entender sua vontade em retornar ao Colorado. Atualmente, o jogador está em reta final de contrato com o PAOK, da Grécia, e negocia a renovação do vínculo. Entretanto, fica na expectativa se o clube gaúcho decide procurá-lo para iniciar uma terceira passagem pela equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Para o Departamento de Futebol não chegou absolutamente nada. Nem oferta, nem discussão ou algo de empresário. Do ponto de vista pessoal, tenho uma admiração enorme pelo atleta. Ele já deu muitas alegrias, é um ídolo da nossa torcida, temos muito respeito. Se as questões evoluírem, vamos comunicar para o nosso torcedor. Hoje não tem nada”, detalhou o dirigente.

Possíveis cenários que envolvem um possível retorno ao Inter

Taison conta com D’Alessandro como um admirador do seu futebol na alta cúpula colorada. Os dois foram companheiros no time, quando o atual jogador do PAOK estava no início de sua carreira. Inclusive, o argentino foi uma espécie de mentor. Um ponto negativo para um eventual retorno do meia-atacante foi a segunda passagem com rendimento aquém das expectativas entre 2021 e 2022. Por sinal, uma das razões para o desempenho tímido foram algumas perdas familiares.

O contrato do atleta com o PAOK, aliás, expira no fim de junho e a partes já debatem uma extensão do vínculo. Com isso, a tendência é que o prazo para o Inter apresentar uma proposta por Taison seja no dia 20 desse mês.