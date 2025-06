PM explica confusão com torcedores do Flamengo em aeroporto

A Polícia Militar se manifestou sobre a confusão com a torcida do Flamengo durante o embarque aos Estados Unidos , para a disputa do Mundial de Clubes. De acordo com a corporação, a festa terminou em correria, porque torcedores tentaram “acessar a área restrita, inclusive alguns que estavam sobre os ônibus”.

Em nota, a Polícia Milita afirmou que utilizou bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para impedir a entrada dos torcedores na área restrita. No entanto, houve muita correria. A PM, aliás, também informou que não houve registro de feridos e nem de prisões.

“Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, nesta quarta-feira (11/6), equipes do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) realizou a escolta do time de futebol do Clube de Regatas do Flamengo de seu centro de treinamentos, em Vargem Grande, até o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Na chegada da equipe ao terminal, torcedores tentaram acessar a área restrita, inclusive alguns que estavam sobre os ônibus. Foi necessário o uso de equipamentos de menor potencial ofensivo e os envolvidos foram dispersados. Não houve registro de feridos e nem prisões”, diz a PM em nota.

Programação do Flamengo

Nos Estados Unidos, a delegação rubro-negra ficará em Atlantic City, em Nova Jérsei. O Flamengo enfrenta o Espérance, da Tunísia, e o Chelsea, da Inglaterra, na Filadélfia, que fica a cerca de 90 km de Atlantic City. Dessa forma, o time só vai para a cidade na véspera das partidas, após o último treinamento.

Aliás, o Flamengo vai utilizar a estrutura da Universidade de Stockton, em Galloway, em Nova Jérsei, para se preparar para os jogos do Mundial de Clubes. A cidade é vizinha de Atlantic City. Depois, o Rubro-Negro seguirá para Orlando, na Flórida, onde utilizará o Complexo Esportivo da Disney para enfrentar o Los Angeles FC.