Perfil Fifa descreve Flamengo como ‘time mais brasileiro’ do Mundial de Clubes

O perfil oficial da Copa do Mundo de Clubes da Fifa se tornou motivo de provocação entre torcedores das equipes nacionais classificadas ao torneio, no X. Isso porque a conta se dirigiu ao Flamengo como o ‘time mais brasileiro’ entre os representantes nacionais — que ainda conta com Botafogo, Fluminense e Palmeiras.

A publicação ocorreu em meio à apresentação dos times classificados. No post, o torneio escolheu o clube mais popular do futebol como símbolo de brasilidade no Mundial de Clubes. O Fluminense, por exemplo, ganhou destaque por obter não só o maior, como o menor jogador da competição.