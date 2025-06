Neymar e Santos: confira o que falta para a renovação do contrato

As partes não somam pressas para renovarem a parceria, no entanto, tempo de vínculo é o único embate até o momento

Neymar e a diretoria do Santos estão próximos de acertar a renovação de contrato. A negociação gira em torno do novo tempo de vínculo, que deve se estender até junho de 2026. O camisa 10 voltou ao Peixe em fevereiro desta temporada, mas sofre com uma sequência de lesões.

A diretoria santista tenta convencer o staff do jogador e principalmente Neymar a permanecer no clube até dezembro de 2026, estendendo por mais seis meses o contrato inicialmente proposto. O vínculo atual termina no dia 30 de junho de 2025. Apesar disso, as partes não demonstram pressa para fechar o acordo em definitivo. A informação é do portal ‘ge’.