Mais ativo no mercado: veja quanto o Botafogo gastou para o Mundial de Clubes

Alvinegro desembolsa R$ 145 milhões em janela especial e foca no sistema ofensivo para chegar forte ao torneio e na sequência da temporada

Dessa forma, o foco da diretoria alvinegra foi fortalecer o sistema ofensivo, ainda mais com a saída de Igor Jesus, que assinará com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O Botafogo se prepara para a estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Antes disso, o clube carioca se lançou ao mercado e trouxe cinco reforços para o elenco do técnico Renato Paiva. Entre eles, estão o goleiro Christian Loor, o zagueiro Kaio Fernando, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa.

Assim, o clube pagou US$ 9 milhões (R$ 49,9 milhões na cotação atual) ao Vélez por Montoro e 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões), com bônus, ao Benfica por Arthur Cabral. No geral, então, o Botafogo gastou R$ 145 milhões.

Por outro lado, a chegada de Joaquín Correa foi sem qualquer taxa de pagamento, visto que o jogador não renovou com a Inter de Milão, da Itália, algo semelhante às transações por Kaio Fernando e Loor.

Essa quantia representou a mudança de postura no mercado, já que focou em jogadores mais jovens na janela anterior. Assim, das cinco contratações, apenas Montoro e Loor têm menos de 20 anos.