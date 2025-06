‘Madrasta’ de Neymar é destaque em leilão beneficente com figurino ousado

Namorada do pai do craque optou por um vestido preto com decote, além de cortes que expõem parte da perna e as costas / Crédito: Jogada 10

Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, não foi a única protagonista na décima edição do leilão beneficente do Instituto que leva o nome do jogador do Santos. Isso porque Mariane Bernardi, companheira de Neymar Pai, também roubou os holofotes do evento que ocorreu na última terça-feira (10), em São Paulo. A “madrasta” do craque teve o auxílio de uma figurinista para montar o conjunto e marcar presença na cerimônia. Assim, Mariane optou por um vestido preto ousado pelo longo decote. Além de recorte que deixa parte de uma das pernas e as costas expostas.