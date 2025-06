Luiz Henrique revela como Textor convenceu a ir para o Botafogo

Em podcast, jogador relembra disputa de clubes antes de acertar com o Alvinegro / Crédito: Jogada 10

Ídolo do Botafogo, Luiz Henrique revelou detalhes da sua ida para o clube. Em entrevista ao podcast “Podpah”, nesta quinta-feira (12), o atacante contou sobre como o empresário John Textor o convenceu a ir para o Alvinegro. Afinal, na época o jogador estava na mira do Flamengo e também do Fluminense, que tentaram a sua contratação junto ao Real Betis, da Espanha. Contudo, foi o dono da SAF do Glorioso que conseguiu vencer a disputa. “O Flamengo estava me querendo, mas por empréstimo. O Betis só queria vender. O presidente do Flamengo (Rodolfo Landim) e o Marcos Braz foram lá em casa, me prometeram várias coisas, mas não deu certo. Dois minutos depois, chega o Textor. Eu não sabia, quem sabia eram meus empresários. Eles falaram que ele estava querendo te levar para ser a contratação mais cara do Brasil”, disse.

Luiz Henrique chegou ao Real Betis em 2022. Após um início animador, o atacante começou a perder o prestígio no ano seguinte. No início de 2024, o clube espanhol decidiu negociá-lo. Flamengo e Fluminense tentaram costurar um empréstimo. Contudo, os espanhóis queriam vendê-lo. Assim, o Botafogo entrou na briga. "É um cara muito humilde. Tomou café e comeu bolo de cenoura lá em casa. Me convenceu a vir para o Brasil porque é um cara super gente boa e mostrou que me queria muito por causa do meu futebol e da pessoa que eu sou, um cara humilde, que ajuda todo mundo e está sempre feliz. Quando ele saiu da minha casa, eu falei: 'Vou para o Botafogo'", completou o atacante. No Botafogo, Luiz Henrique disputou 55 jogos, marcou 12 gols e deu seis assistências. Campeão da Libertadores e Brasileiro, o atacante também foi eleito o 'Rei da América'. O jogador foi vendido por cerca de R$ 220 milhões. Luiz Henrique admite torcer pelo Fluminense A relação com o Botafogo não foi o único tema abordado por Luiz Henrique. Afinal, o atacante também tem uma ligação com o Fluminense. Revelado em Xerém, o jogador iniciou a carreira no Tricolor das Laranjeiras, em 2020. Dois anos depois, foi para o Real Betis. Apesar da idolatria no Alvinegro, o atleta não esconde que é tricolor de coração por causa do pai.