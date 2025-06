Jornalista prevê derrota de brasileiro no Mundial de Clubes: ‘Toma 8’

O comunicador fez uma análise do confronto da equipe brasileira contra o atual campeão da Champions League

O jornalista Maurício Borges, mais conhecido como ‘mano’, não vê chance alguma do Botafogo vencer o Paris Saint-Germain pelo Mundial de Clubes. A equipe carioca enfrenta o atual campeão da Champions League pela segunda rodada do Grupo B.

Dessa forma, no programa “Arena SBT”, o comunicador lembrou que o PSG goleou a Inter de Milão na final da competição e que, se a equipe francesa ‘engatar a 4° marcha, não precisa nem engatar a 5°’, ou seja, se o time francês for com tudo, o Botafogo não vai aguentar.