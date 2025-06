Grêmio relaciona dois ‘selecionáveis’ e promessa para jogo contra o Corinthians

Mano Menezes integra promissor atacante da base do Imortal, além dos retornos de Villasanti e Cristian Olivera, mas Aravena será ausência / Crédito: Jogada 10

O mistério se o técnico Mano Menezes iria relacionar no Grêmio os jogadores que estiveram a serviço de suas respectivas seleções chegou ao fim. Afinal, dois deles estarão disponíveis. São os casos do meio-campista Villasanti e do atacante Cristian Olivera, mas Aravena será desfalque. A principal mudança foi a adição do promissor atacante Gabriel Mec. Entre os dois jogadores convocados por suas equipes nacionais, o uruguaio é quem tem maior probabilidade em ser titular. Afinal, ele apenas ficou como opção na reserva durante o embate entre a seleção celeste e a Venezuela. Com relação a Villasanti, o volante atuou por pouco mais de 60 minutos na derrota para o Brasil. Portanto, ainda há uma indefinição se ele apresentará as melhores condições físicas para estar entre os 11 iniciais. Aravena será a única baixa por uma questão física, que também o impediu de entrar em campo pelo Chile.