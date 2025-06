Grêmio e Corinthians empatam pelo Brasileirão em noite de golaços

O jejum gremista diante do Corinthians, no entanto, foi ampliado: agora são 13 partidas sem vencer o rival, com dez empates e três vitórias do time paulista desde 2018.

Grêmio e Corinthians empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (12), na Arena, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, ambas as equipes chegaram aos 16 pontos na tabela e permanecem na parte intermediária da classificação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por bom nível técnico e chances claras de gol para os dois lados. Mesmo com desfalques importantes no setor ofensivo, o Corinthians apresentou boa movimentação e conseguiu controlar parte do jogo. Ainda assim, foi o Grêmio quem saiu na frente, após bela jogada iniciada por Tiago Volpi e finalizada por Braithwaite, aos 28 minutos. Pouco depois, aos 35, Breno Bidon empatou com um chute certeiro de fora da área, encerrando o placar da etapa inicial.

Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu consideravelmente. As duas equipes passaram a explorar mais as substituições e mostraram menos objetividade no setor ofensivo. O Grêmio ainda tentou pressionar nos minutos finais, porém, não conseguiu transformar o volume de jogo em gols. O Corinthians, por sua vez, demonstrou certo desgaste físico, especialmente após as mudanças promovidas por Dorival Júnior.

Com o empate, Grêmio e Corinthians agora aguardam a próxima rodada, que será disputada somente na segunda semana de julho, após a pausa no calendário. O clube gaúcho visitará o Cruzeiro, enquanto o time paulista receberá o Red Bull Bragantino. A CBF ainda não divulgou os horários exatos das partidas, válidas pela 13ª rodada da competição nacional.

GRÊMIO 1 x 1 CORINTHIANS

12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 12/06/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (BRA)

Público presente: 20.465

Público pagante: 20.249

Renda: R$ 1.261.576,00

Gols: Braithwaite, 29’/1ºT (1-0); Breno Bidon, 35’/1ºT (1-1)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Ronald, 20’/2ºT), Villasanti, Alysson (Amuzu, 20’/2ºT), Cristaldo (Riquelme, 31’/2ºT) e Cristian Olivera (Pavón, 42’/1ºT); Braithwaite (André Henrique, 31’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Fabrizio Angileri; Ryan, Maycon (Charles, 41’/2ºT), Breno Bidon (Dieguinho, 32’/2ºT), Rodrigo Garro; Talles Magno (Kayke, 32’/2ºT), Héctor Hernández (Romero, 17’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Villasanti, Dodi (GRE); Breno Bidon, Cacá, André Ramalho (COR)