Garro celebra titularidade e projeta evolução física após Mundial

Boa notícia para a Fiel. O meia Rodrigo Garro voltou a ser titular no empate com o Grêmio e jogou 90 minutos pela primeira vez após três meses. Afinal, o jogador sofreu com uma tendinopatia patelar desde o ano passado e realizou um tratamento específico. Portanto, a última vez que começou uma partida tinha sido contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, em 12 de março.

“Estou tratamento o meu joelho, mas já estou bem. Foi um bom jogo para mostrar a mim e à minha cabeça que meu joelho já tem condição. Fisicamente não estou 100%, mas vou melhorar nessas férias. Fizemos um bom jogo, controlamos a maior parte, mas em uma falta de concentração tomamos o gol e aí ficou mais difícil. Temos tempo para melhorar”, disse.