Fluminense aceita, e Athletico negocia com lateral tricolor

Fora dos planos do Fluminense, Calegari deve ser emprestado novamente. Após a passagem pelo Famalicão, de Portugal, o lateral-direito está negociando com o Athletico-PR. O Tricolor, aliás, já deu sinal verde para o clube paranaense avançar nas conversas, segundo o “ge”. Portanto, resta o acerto com o jogador.

A tendência é que o Fluminense renove o contrato do jogador antes de emprestá-lo novamente. Revelado em Xerém, Calegari subiu para o profissional em 2020, mas perdeu espaço a partir de 2023. Assim, no mesmo ano foi emprestado ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, onde sofreu uma grave lesão no joelho direito.