Fenerbahçe oferece quase R$ 44 milhões ao Atlético por Cuello

Atacante argentino chegou ao Galo no início da temporada por indicação do técnico Cuca e se tornou um destaque da equipe / Crédito: Jogada 10

O Fenerbahce, da Turquia, fez uma investida pelo atacante Cuello, que fez o Atlético balançar. O Galo está em fase de análise da proposta de compra, que é considerada atrativa por diversos fatores. Afinal, o clube turco propõe o pagamento de oito milhões de dólares (aproximadamente R$ 44 milhões na cotação atual). O interesse do Fenerbahce surge com pouco meses do jogador argentino no time mineiro. Isso porque o Atlético fechou a sua contratação no início da temporada por uma indicação do técnico Cuca. Na ocasião, o clube sinalizou que pagaria seis milhões de dólares (o equivalente a R$ 36 milhões na cotação da época) em parcelas ao Athletico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entretanto, no começo de maio, Mário Celso Petraglia, o presidente do Furacão, expôs que o Galo não cumpriu com o acordo que sugeriu. Afinal, os mineiros não pagaram nenhuma parcela até aquela oportunidade. A situação financeira incômoda fez o Atlético atrasar a quitação pela chegada de reforços, comissões a representantes e até fornecedores. Atlético passa por situação financeira incômoda Rafael Menin, um dos investidores da SAF no clube mineiro, admitiu em uma coletiva, no último sábado (07/06), a necessidade de um novo incentivo financeiro para possibilitar o equilíbrio das contas. A propósito, a negociação de jogadores é uma das alternativas para ajudar na melhora econômica do clube. O interesse do Fenerbahce em Cuello se explica pelo destaque que o argentino construiu mesmo em pouco tempo no time. O desempenho do atacante ficou marcado até aqui com contribuições decisivas. Até o momento são 25 partidas e quatro gols marcados.