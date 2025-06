Dirigente do Lyon nega indícios e esclarece caso de esfaqueamento em casa

De acordo com a imprensa francesa, Daniel Congré deve receber alta nos próximos dias e, portanto, terminar a recuperação em casa.

Trajetória no futebol francês

Revelado pelas categorias de base do Toulouse, Daniel construiu uma carreira sólida no futebol francês e vestiu a camisa do clube entre 2004 e 2012. Posteriormente, transferiu-se para o Montpellier, onde permaneceu por nove temporadas e chegou a exercer a função de capitão. Em 2021, já em fase final de carreira, defendeu o Dijon até a aposentadoria definitiva em maio de 2024.

Ainda em 2024, precisamente em outubro, assumiu o cargo de coordenador esportivo no Lyon. A função atribuída a Congré envolvia principalmente o apoio técnico à comissão, com a responsabilidade de garantir a aplicação da estratégia esportiva do clube junto aos atletas.