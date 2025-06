Cuiabano treina e deve ficar à disposição para estreia do Botafogo no Mundial

O Botafogo teve um retorno de um jogador importante nesta quinta-feira (12). Ausência nas primeiras atividades com o grupo nos Estados Unidos, Cuiabano voltou a trabalhar com os companheiros na atividade realizada na Westmont College. A informação é do “ge”.

O lateral-esquerdo foi desfalque nos últimos jogos e não treinou com o elenco devido a dores na região lombar. Recuperado, ele deve estar à disposição para a estreia do Mundial de Clubes, domingo (15), contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle.