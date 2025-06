Com elenco completo, Abel estuda escalações para estreia do Palmeiras no Mundial

Comandante do Verdão conta com a chegada de jogadores que estavam na Data Fifa e esboça 11 ideias para estreia contra o Porto

Na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, Abel abriu a atividade para a imprensa por quase uma hora. Durante esse período, foi possível observar alguns esboços de escalação para o jogo inicial. Ainda na madrugada de quinta-feira, Gustavo Gómez, Benedetti, Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Ríos, Facundo Torres, Estêvão e Luighi se apresentaram à delegação. Todos participaram das atividades, mas com uma carga de exigência menor.

O técnico Abel Ferreira comandou nesta quinta-feira (12) o primeiro treino com todos os jogadores inscritos no Mundial de Clubes. O Palmeiras segue em preparação para a estreia no torneio, marcada para o dia 15, contra o Porto, de Portugal.

Gómez, Benedetti e Richard Ríos praticamente não participaram dos trabalhos com bola e da parte tática, ponto que Abel tem enfatizado desde a chegada aos Estados Unidos. Já Estêvão e Facundo Torres se revezaram, assim como Luighi e Thalys. Veja como o treinador dividiu as equipes no treino do Verdão, segundo o portal ge.

Time sem colete: Giay, Naves, Murilo e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Raphael Veiga, Thalys (Luighi) e Vitor Roque.

Time com colete: Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Mayke e Allan; Mauricio, Facundo Torres (Estêvão) e Flaco López.

Abel ainda não escalou o time titular. O Palmeiras fará mais dois treinos, na sexta e no sábado, antes da estreia no domingo (15), em Nova Jersey.