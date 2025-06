Bragantino x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Duelo no Municipal de Bragança Paulista pode levar o Bragantino em 1º, ou o fazer o Bahia entrar no G5

RB Bragantino e Bahia jogam nesta quinta-feira (12/6), às 19h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta é o terceiro colocado, com 23 pontos, e pode assumir a liderança caso vença seu compromisso e o Cruzeiro tropece contra o Vitória. Já o Tricolor de Aço está na sétima posição, com 18 pontos, e pode entrar no G-6 caso some os três pontos fora de casa.

Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que começa sua Jornada Esportiva a partir das 17h30 (de Brasília). Assim que o jogo começar, a narração será de Junior Lampard.