Boca Juniors pode fazer proposta por Vegetti

O Boca Juniors deseja a contratação de um atacante de área e teria feito uma sondagem em relação ao atacante do Vasco, Pablo Vegetti, de 36 anos. As informações são do site argentino “El Crack Deportivo”.

De acordo com a publicação, Vegetti não descarta deixar o Vasco e estaria disposto a ouvir uma oferta do Boca. No entanto, a questão financeira pode ser um impedimento para o argentino voltar ao seu país, uma vez que os salários no Brasil estão em um patamar bem maior que na Argentina.