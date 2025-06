Beraldo se junta ao PSG para o Mundial de Clubes: ‘Mais um sonho’

Destaque do PSG e da Seleção Brasileira, o zagueiro Beraldo se apresentou ao clube francês para a disputa do Mundial de Clubes. O defensor destacou a participação do clube na competição e vê como um sonho a conquista do torneio. O campeão da Liga dos Campeões fez questão de falar sobre o tempo curto de descanso, mas que pode valer a pena no dia 13 de julho.

“É importante que o treinador tenha peças que saibam fazer mais de uma função em campo para ter opções de características diferentes para mexer na equipe com segurança durante as partidas. É algo que o futebol moderno exige e que eu trabalho muito nos treinamentos desde o São Paulo”, observou.

A estreia do PSG será neste domingo (15), contra o Atlético de Madrid, às 16h (horário de Brasília). O Botafogo é o segundo adversário do PSG no Grupo B, dia 19, novamente no Rose Bowl, em Los Angeles. Por fim, o terceiro jogo será contra o Seattle Sounders, dia 23, no estádio do rival americano, em Seattle.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.