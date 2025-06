Alexander-Arnold é apresentado no Real Madrid: ‘Sonho que se tornou realidade’

Jogador utilizará seu nome de batistmo 'Trent' e a camisa 12 do clube merengue, que foi durante longos anos do brasileiro Marcelo

Novo reforço do Real Madrid para a próxima temporada, Alexander-Arnold , de 26 anos, se apresentou com a camisa 12, nesta quinta-feira (12), número que foi do brasileiro Marcelo. Assim, logo depois do presidente Florentino Pérez, o jogador falou pela primeira vez como jogador da equipe merengue.

“Assinar com este clube é um sonho que se tornou realidade. Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Sei que tenho uma grande responsabilidade, mas estou pronto para dar o meu melhor. “Hala Madrid!”, disse.