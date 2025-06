Alejandro Domínguez é reeleito presidente da Conmebol até 2031

Alejandro Domínguez foi reeleito presidente da Conmebol por unanimidade nesta quinta-feira (12), durante o 81º congresso extraordinário da entidade, em Luque, no Paraguai. O paraguaio seguirá no cargo até abril de 2031 e vai para o seu quarto e último mandato, com início previsto para abril de 2027. A eleição, que aconteceria em 2026, foi antecipada pela Conmebol em um ano.

“Aqui vocês vão encontrar criatividade, inovação e, acima de tudo, estabilidade. Nossos pilares são transparência e honestidade. Obrigado por me permitirem continuar como presidente da Conmebol. Estou renovando minhas intenções, minha energia e minha ambição. Esse não é um projeto pessoal, é um projeto de equipe”, afirmou Domínguez durante o discurso.

Além disso, Domínguez também prometeu mais fiscalização sobre os gastos dos clubes sul-americanos.

“O próximo passo com tudo que estamos fazendo juntos é inovar e implementar o fair play financeiro. É tempo que a história mude. Não queremos clubes endividados, queremos clubes fortes, jogadores que recebam em tempo. Dessa maneira, queremos que se invista o dinheiro na logística que vai assegurar o futuro”, completou.

Com a reeleição, ele estará à frente da entidade em dois grandes eventos que acontecerão na América do Sul: a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, e os primeiros jogos da Copa do Mundo Masculina de 2030, que vão acontecer na Argentina, Uruguai e Paraguai.