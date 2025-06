Vini Jr vê Brasil com potencial para evoluir e mira Copa do Mundo

“Muito feliz com a vitória. Era necessário ganhar para classificar para a Copa do Mundo, que era o nosso objetivo. O Mister (Carlo Ancelotti) vai ter mais tempo para trabalhar e vai ver o que podemos melhorar. Não foi um dos melhores jogos, mas o importante nas Eliminatórias é ganhar. É comemorar a classificação e que todo mundo possa desfrutar bastante”, disse.

O Brasil venceu pela primeira vez sob o comando de Carlo Ancelotti. Com gol de Vini Jr, a Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0 , nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias. Assim, também confirmou a classificação para a Copa do Mundo de 2026. O novo dono da camisa 10 amarelinha celebrou a classificação para o Mundial.

A Seleção Brasileira começou melhor na partida. Com um quarteto ofensivo formado por Martinelli, Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha, o Brasil dificultou a vida do Paraguai e teve mais volume. Contudo, o gol demorou a sair. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 completou cruzamento de Matheus Cunha na segunda trave e garantiu a vitória.

Aliás, quis o destino que a primeira vitória de Carlo Ancelotti tivesse gol de Vini Jr. Afinal, o craque brasileiro foi o principal nome do Real Madrid durante a segunda passagem do treinador italiano pela capital espanhola.

Com o resultado, o Brasil chegou aos 25 pontos e subiu para o terceiro lugar. Já o Paraguai, por sua vez, está em quinto, com 24, e ainda sonha com a classificação para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira volta a campo nos dias 9 e 14 de setembro, contra Chile e Bolívia, e encerra a participação nas Eliminatórias.

