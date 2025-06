Veja o balanço dos jogadores do Flamengo na Data-Fifa

Com o fim da Data-Fifa, o torcedor do Flamengo pode respirar tranquilo, porque seus jogadores não sofreram nenhuma lesão. O Rubro-Negro teve sete atletas convocados para defender suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Brasil

Com Zenit de olho, Gerson foi o que teve mais destaque na Seleção. Titular diante do Equador, o jogador correspondeu e ajudou nas construções de ataque. Diante do Paraguai, ele entrou no segundo tempo, mas também manteve a mesma tônica.

Alex Sandro não teve grande desempenho contra Equador e Paraguai. Apesar disso, ele não comprometeu o jogo e saiu discreto em primeiros jogos de Carlo Ancelotti. Por fim, Danilo entrou nos minutos finais na vitória sobre os paraguaios e quase não encostou na bola. Léo Ortiz e Wesley sequer entraram em campo nesta Data-Fifa.

Uruguai

Arrascaeta, afinal, foi grande destaque do Flamengo no período. Diante da Venezuela, o camisa 10 foi decisivo, teve boa atuação, criou boas oportunidades em lances de bola parada e acertou lindo chute que abriu vantagem segura para a seleção uruguaia no placar.