Veja lista completa de inscritos do Fluminense no Mundial de Clubes

A Fifa divulgou oficialmente a lista de jogadores inscritos pelo Fluminense para a Copa do Mundo de Clubes. Reforço recém-contratado, o atacante venezuelano Soteldo já aparece com a camisa 7, que usará durante sua passagem pelo clube.

São permitidos 35 jogadores na lista do torneio. No entanto, o Fluminense inscreveu apenas 32 atletas. As vagas, inicialmente, foram reservadas para possíveis reforços. Assim, mesmo sem novas contratações, o clube decidiu não preenchê-las com outros jogadores do elenco que permaneceram no Brasil.

Relação completa do Fluminense com a numeração que será utilizada pelo jogador:

1 – Fábio

2 – Samuel Xavier

3 – Thiago Silva

4 – Ignácio

5 – Bernal

6 – Renê

7 – Soteldo

8 – Martinelli

9 – Everaldo

10 – Ganso

11 – Keno

12 – Fuentes

14 – Cano

16 – Nonato

17 – Canobbio

18 – Lezcano

19 – Lavega

21 – Arias

22 – Freytes

23 – Guga

26 – Manoel

27 – Pitaluga

28 – Riquelme

29 – Thiago Santos

35 – Hércules

37 – Isaque

45 – Lima

50 – Gustavo Ramalho

55 – Wallace Davi

77 – Paulo Baya

90 – Serna

98 – Vitor Eudes