Técnico do Dortmund projeta duelo contra o Fluminense: ‘Perigoso’

Niko Kovac revela o que sabe sobre o Tricolor carioca, mas afirma desconhecer talentos individuais - como Arias / Crédito: Jogada 10

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (11/6) para falar sobre a participação dos alemães no Mundial de Clubes. A equipe, que se prepara em Fort Lauderdale, na Flórida, terá o Fluminense como primeiro adversário. Kovac, claro, comentou bastante sobre a equipe brasileira. Para ele, aliás, tanto Dortmund quanto Flu são os favoritos a passarem no Grupo F. Eles estão ao lado de Mamelodi Sundowns (RSA) e Ulsan (COR).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu acho que eles (Fluminense) e nós somos os favoritos do grupo, então quem vencer o primeiro jogo vai estar na próxima etapa. Eu quero ganhar o primeiro jogo para ganhar confiança e liberdade para jogar os próximos. Gosto do estilo brasileiro, é muito difícil jogar contra eles porque são tecnicamente e individualmente bons, então precisamos estar em alto nível”, afirmou. LEIA MAIS: Fifa reduz preço dos ingressos para jogo de abertura do Mundial de Clubes Ele seguiu, falando sobre os possíveis perigos que o Dortmund enfrentará contra a esquadra brasileira. “Vamos usar todas as informações que temos. Sabemos que os brasileiros têm suas qualidades e acho que as nossas são a maior objetividade para o gol em relação aos brasileiros e ao Fluminense nesse caso. No geral, a qualidade dos dois times é muito alta. Vamos jogar em um horário diferente do que estamos acostumados, temos o jet-lag, então não é tão fácil, temos que nos adaptar o mais rápido possível”, disse.

‘Nós os assistimos’, revela técnico do Dortmund Kovac demonstrou conhecimento sobre o Fluminense, afirmando saber algumas informações quanto ao Tricolor. Ele revelou que já assistiu aos jogos do time carioca. “Sabemos como são os atletas do Brasil, historicamente eles têm muito sucesso. Sabemos que o Fluminense está em quinto no Campeonato Brasileiro, o que significa um time muito forte e perigoso. Para ser honesto, acho que Fluminense e Borussia Dortmund são os favoritos no grupo. Nós os assistimos, tem bons jogadores individuais, um tipo tradicional do futebol brasileiro, com muita posse de bola, tentando fazer o gol com jogadas individuais. Mas queremos mostrar nossa força também. Queremos que os times também sintam a responsabilidade de jogar contra nós”, revelou. Kovac também respondeu sobre Renato Gaúcho, técnico tricolor. No entanto, o comandante do Dortmund revelou não estudar o treinador adversário, mas sim a equipe.

“Para ser honesto, eu não estava estudando ele (Renato) como treinador. Sei que eles têm muitas qualidades e alguns defeitos, como todos têm. Mas não quero falar disso. Claro que o técnico é importante para implementar seu estilo, mas não devemos discutir os técnicos, mas sim os grandes jogadores do Fluminense. Porque no final do dia é isso que faz diferença. Nós técnicos podemos ajudar os jogadores a chegarem ao seu melhor nível, mas no fim do dia são eles que podem decidir o jogo em campo”, explicou. Por fim, ele respondeu sobre Jhon Arias. Segundo o próprio, não houve foco em jogadores, mas sentiu o alerta quanto aos perigos do colombiano por conta da pergunta da jornalista. “Eu não entrei muito em detalhes nos membros do time, foquei mais no grupo todo. Não foquei em um jogador. Mas, como você (a jornalista) está falando dele, tenho certeza que Arias é um grande atleta, precisamos ter cuidado para pará-lo. Nós também somos muito bons e vamos cuidar disso”, finalizou.